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Ваш любимый дом начал превращаться в настоящий склад ненужных и старых вещей, которые владельцы давно не используют? Если это так, настоятельно рекомендуем обратиться за профессиональной помощью в наш комиссионный магазин. Ломбард готов организовать выгодную скупку в Москве и принять практически все, что имеет какую-либо ценность. Это могут быть старые, а также абсолютно новые и требующие ремонта вещи, в том числе электроника, высокотехнологичная и компьютерная техника, телевизоры, музыкальные центры. Рассмотрим выкуп картин известных художников, антиквариата, а также обмен товара.
Сервис осуществляет свою деятельность честно, законно и на взаимовыгодных условиях. Все деньги, которые предложил штатный эксперт центра, продавец получает сразу, без всякой волокиты. Решив стать очередным клиентом нашей компании, вам не придется задаваться вопросом о том «где найти выгодную скупку в Москве». Взаимодействие начинается с телефонного звонка операторам Skupki. Связаться можно в любое время, а если менеджеры не доступы, рекомендуем использовать онлайн форму на сайте. Также для связи доступны такие мессенджеры, как Viber, WhatsUp или Telegram.
Мы занимаемся скупкой товаров бывших в употреблении более 10 лет подряд и превосходно знаем, как именно следует выполнить намеченную сделку. Работаем с населением, предпринимателями и организациями любой формы собственности. Принимаем заявки на выкуп вещей в розницу и крупным оптом. За все эти годы активной практики на рынке скупки, руководству комиссионного магазина удалось заслужить не только безупречную репутацию делового ответственного партнера, но и безграничное доверие огромного количества заказчиков.
Одно из многочисленных преимуществ, на которое может рассчитывать человек при обращении в нашу скупку – это возможность получения денег наличными в считанные минуты. Как только сделка завершится, вы получаете сразу всю оговоренную заранее сумму. О каких объемах средств идет речь? Продать технику и вещи можно по разной стоимости, но чаще всего она доходит до значения в 90% от рыночной цены. На размер выплаты влияет масса факторов. Максимальная компенсация сулит тому клиенту, кто принесет оборудование в идеальном и полностью рабочем состоянии, да еще и находящемся на гарантийном обслуживании.
Расскажем о том, как формируется цена представленной в скупку вещи:
В штате Skupki трудятся честные и ответственные специалисты, готовые рассказать о том, сколько денег вы получите при скупке вещей. Если имеется необходимость мы обоснуем получившийся компенсационный объем.
Наша скупка помогает не только тем, кто решил с выгодой избавиться от своих неактуальных вещей. Сегодня, когда экономика страны оставляет желать лучшего, у любой обычного человека может возникнуть такая неприятная ситуация, когда в срочном порядке необходима крупная сумма средств и порой взять их просто неоткуда. Кто-то скажет, что в столице масса кредитных организаций, но чтобы оформить займ, потребуется потратить значительный объем личного времени, да и не всем одобрят заявку по причине ряда сложившихся обстоятельств.
Дабы решить проблему с денежными средствами, наша фирма и предлагает выкуп. Сам процесс предполагает процедуру заключения корректного двухстороннего договора купли-продажи, причем на условиях, которые оговариваются заранее. Если говорить об основном достоинств подобной сделки, можно отметить оперативное получение купюр! Больше гражданину или предпринимателю не потребуется собирать ворох документации, дабы воспользоваться услугами нашего Skupki.
А что я могу продать в ваш комиссионный магазин? Мы принимаем:
Как только появится необходимость срочно избавиться от вещей и получить за них деньги, вам нужно сообщить о принятом решении сотруднику фирмы любым способом. После переговоров, эксперт в кратчайшие сроки прибудет на место нахождения предмета торга и оценит все представленное имущество собственника по апробированной схеме.
Следует напомнить о том, что скупка, особенно дорогостоящего товара, как например ювелирные изделия или антиквариат – это сложное, а также ответственное мероприятие. К подобной работе требуется подходить взвешенно, осторожно и грамотно. В столице, к огромному сожалению, нередко встречаются откровенные мошенники, у которых одна единственная цель – нажиться на продавце и получить максимально возможную прибыль даже незаконным способом.
Чтобы получить достойную компенсацию, выбирайте компании, которым доверяют на рынке скупки! Наш сервис может похвастаться ничем не запятнанной репутацией, а еще значительным периодом активной работы в рассматриваемой сфере. Каждая сделка выполняется прозрачно, понятно для продавца. Мы никогда не станем скрывать от заказчика какие-либо существующие нюансы и тонкости при заключении договора. Менеджеры все детально расскажут, исключат вероятность выплаты премиальных в рассрочку. По всем оставшимся вопросам следует связаться с дежурным оператором Skupki. Предоставление консультативной помощи осуществляется на безвозмездной основе.
Воспользовавшись нашим предложением, вы можете не только их выгодно продать, но и помочь другим людям.
Каким образом?
Оперативно и выгодно сдать ненужную, устаревшую, а также продать маломощную сломанную технику; Заменить свой прибор на более новый, современный; Продать невостребованное имущество намного дороже, чем в других пунктах скупки; Мы точно знаем цену реализуемым Вами вещам и уважаем каждого своего заказчика.
Каким образом?
Все этапы будущей сделки по продаже и сдаче контролирует ваш личный менеджер, которого назначит начальник распределительного отдела нашего предприятия. Если понадобиться дополнительная детальная консультация, а также согласование цены после проведение оценки, мы обязательно все это предоставим в необходимом объеме.
Режим работы:
Пн.-Пт: с 10.00 до 21.00
Сб: с 10.00 до 21.00
Ждем звонков: +7 (968) 430-88-20
Наш e-mail: moskva@skypka.tv