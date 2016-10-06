c 10:00 до 20:00
Без выходных дней
м Войковская (у входа).
Ленинградское шоссе 8к3
8 (968) 430-88-20
Просто позвони нам сейчас
Работать с нами
просто, быстро и безопасно
Скупка Москва 1
Узнайте цену
Оставьте заявку или позвоните
Скупка Москва 2
Привозите к нам
или вызывайте специалиста
Скупка Москва 3
Подпишем договор
Возьмите с собой паспорт
Скупка Москва 4
Получите деньги
Сразу на руки всю сумму

 ВЫГОДНАЯ СКУПКА МОСКВА

Что скупаем

Ваш любимый дом начал превращаться в настоящий склад ненужных и старых вещей, которые владельцы давно не используют? Если это так, настоятельно рекомендуем обратиться за профессиональной помощью в наш комиссионный магазин. Ломбард готов организовать выгодную скупку в Москве и принять практически все, что имеет какую-либо ценность. Это могут быть старые, а также абсолютно новые и требующие ремонта вещи, в том числе электроника, высокотехнологичная и компьютерная техника, телевизоры, музыкальные центры. Рассмотрим выкуп картин известных художников, антиквариата, а также обмен товара.

Сервис осуществляет свою деятельность честно, законно и на взаимовыгодных условиях. Все деньги, которые предложил штатный эксперт центра, продавец получает сразу, без всякой волокиты. Решив стать очередным клиентом нашей компании, вам не придется задаваться вопросом о том «где найти выгодную скупку в Москве». Взаимодействие начинается с телефонного звонка операторам Skupki. Связаться можно в любое время, а если менеджеры не доступы, рекомендуем использовать онлайн форму на сайте. Также для связи доступны такие мессенджеры, как Viber, WhatsUp или Telegram.

Мы занимаемся скупкой товаров бывших в употреблении более 10 лет подряд и превосходно знаем, как именно следует выполнить намеченную сделку. Работаем с населением, предпринимателями и организациями любой формы собственности. Принимаем заявки на выкуп вещей в розницу и крупным оптом. За все эти годы активной практики на рынке скупки, руководству комиссионного магазина удалось заслужить не только безупречную репутацию делового ответственного партнера, но и безграничное доверие огромного количества заказчиков.

Скупка Москва

Каким образом

Сколько я получу денег при выкупе вещей

Одно из многочисленных преимуществ, на которое может рассчитывать человек при обращении в нашу скупку – это возможность получения денег наличными в считанные минуты. Как только сделка завершится, вы получаете сразу всю оговоренную заранее сумму. О каких объемах средств идет речь? Продать технику и вещи можно по разной стоимости, но чаще всего она доходит до значения в 90% от рыночной цены. На размер выплаты влияет масса факторов. Максимальная компенсация сулит тому клиенту, кто принесет оборудование в идеальном и полностью рабочем состоянии, да еще и находящемся на гарантийном обслуживании.

Расскажем о том, как формируется цена представленной в скупку вещи:

  • Заполните онлайн форму. Укажите состояние предмета торга, обозначьте все технические характеристики;
  • Сфотографируйте, сделайте четкое фото клейма при наличии, обратите внимание на наличие трещин, сколов и иного рода дефектов;
  • Получите первичную информацию от представителя нашей скупки;
  • При достижении консенсуса определяется место проведения сделки и время, удобное для сторон;
  • Как только выкуп будет завершен, продавец выбирает наилучший для него способ выплаты, а именно на банковскую карту, наличные, на банковский счет и т.п.

В штате Skupki трудятся честные и ответственные специалисты, готовые рассказать о том, сколько денег вы получите при скупке вещей. Если имеется необходимость мы обоснуем получившийся компенсационный объем.

Скупка Москва

За сколько

Для чего нужна скупка

Наша скупка помогает не только тем, кто решил с выгодой избавиться от своих неактуальных вещей. Сегодня, когда экономика страны оставляет желать лучшего, у любой обычного человека может возникнуть такая неприятная ситуация, когда  в срочном порядке необходима крупная сумма средств и порой взять их просто неоткуда. Кто-то скажет, что в столице масса кредитных организаций, но чтобы оформить займ, потребуется потратить значительный объем личного времени, да и не всем одобрят заявку по причине ряда сложившихся обстоятельств.

Дабы решить проблему с денежными средствами, наша фирма и предлагает выкуп. Сам процесс предполагает процедуру заключения корректного двухстороннего договора купли-продажи, причем на условиях, которые оговариваются заранее. Если говорить об основном достоинств подобной сделки, можно отметить оперативное получение купюр! Больше гражданину или предпринимателю не потребуется собирать ворох документации, дабы воспользоваться услугами нашего Skupki.

А что я могу продать в ваш комиссионный магазин? Мы принимаем:

  • Современную и устаревшую аудио и видеотехнику в любом количестве;
  • Купим работоспособные и требующие ремонта компьютеры, ноутбуки, технику Apple и их комплектующие;
  • Рассмотрим вопрос приобретения офисной техники;
  • Предложим отличные условия для тех, кто решит продать свой телевизор, игровую приставку, также иное высокотехнологичное медийное оборудование;
  • Предлагайте нам телефоны, функциональные смартфоны, а также планшетные компьютеры;
  • Есть неактуальный спортивный или туристический инвентарь – звоните и сделка по его реализации не заставит себя долго ждать!
Скупка Москва

Почему именно мы

Каким образом осуществляется процесс выкупа скупки

Как только появится необходимость срочно избавиться от вещей и получить за них деньги, вам нужно сообщить о принятом решении сотруднику фирмы любым способом. После переговоров, эксперт в кратчайшие сроки прибудет на место нахождения предмета торга и оценит все представленное имущество собственника по апробированной схеме.

Следует напомнить о том, что скупка, особенно дорогостоящего товара, как например ювелирные изделия или антиквариат – это сложное, а также ответственное мероприятие. К подобной работе требуется подходить взвешенно, осторожно и грамотно. В столице, к огромному сожалению, нередко встречаются откровенные мошенники, у которых одна единственная цель – нажиться на продавце и получить максимально возможную прибыль даже незаконным способом.

Чтобы получить достойную компенсацию, выбирайте компании, которым доверяют на рынке скупки! Наш сервис может похвастаться ничем не запятнанной репутацией, а еще значительным периодом активной работы в рассматриваемой сфере. Каждая сделка выполняется прозрачно, понятно для продавца. Мы никогда не станем скрывать от заказчика какие-либо существующие нюансы и тонкости при заключении договора. Менеджеры все детально расскажут, исключат вероятность выплаты премиальных в рассрочку. По всем оставшимся вопросам следует связаться с дежурным оператором Skupki. Предоставление консультативной помощи осуществляется на безвозмездной основе.

Скупка Москва
Скупка Москва
Позвони нам Мы рады каждому звонку и клиенту
Узнай цену телефона за 1 минуту
+7 (968) 430-88-20
Рассчитать цену продажи сейчас
заявки на
выкуп
Скупка Москва
Meizu 5SТелефон зависает, видимо батарея дала сбойСумма: 500 руб.05.01.2024 - 07:27
Скупка Москва
Taylor ParkerBitcoin billfold retaking is a essential angle of cryptocurrency ownership. Whether you've forgotten your open sesame, spent your trick, or encountered a polytechnic to be decided disagree, the faculties to...Сумма: 733 руб.01.01.2024 - 03:32
Скупка Москва
Jelani DaughertyBitcoin billfold retaking is a essential angle of cryptocurrency ownership. Whether you've forgotten your open sesame, spent your trick, or encountered a polytechnic to be decided disagree, the faculties to...Сумма: 821 руб.01.01.2024 - 03:31
Скупка Москва
Корзины для бельяКорзины для белья новые, привезённые из Китая для продажи на ВБСумма: 1000 руб.28.12.2023 - 07:57
Скупка Москва
Лебёдка автомобильнаяСостояние:НовыйСумма: 18000 руб.27.12.2023 - 07:59
Скупка Москва
Magewell Pro Capture QuadДве штуки - 100кСумма: 50000 руб.25.12.2023 - 06:56
Скупка Москва
SONY 15 System/Dual DynamСостояние:ХорошееСумма: 5000 руб.25.12.2023 - 06:50
Скупка Москва
телевизор LG с кинескопом15 лет, в рабочем состоянииСумма: 300 руб.24.12.2023 - 09:02
Скупка Москва
ГипсакардонНа всех 15 листах есть сколСумма: 4500 руб.22.12.2023 - 07:39
Скупка Москва
Беговая дорожка StingrayВ продаже беговая дорожка Stingray ST-9304 в идеальном состоянии. Пробег не более 50км. Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Размеры бегового полотна: 40x120 Мощность двигателя, л.с: 1,75 Скорость движения бег....Сумма: 20000 руб.22.12.2023 - 08:41
Скупка Москва
С НАШЕЙ СКУПКОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ Купили новый айфон, игровую приставку или ЖК телевизор и не знаете, что делать со старыми вещами? У вас есть гаджеты или электроприборы, которыми вы уже не пользуетесь?

Воспользовавшись нашим предложением, вы можете не только их выгодно продать, но и помочь другим людям.

Каким образом?

Оперативно и выгодно сдать ненужную, устаревшую, а также продать маломощную сломанную технику; Заменить свой прибор на более новый, современный; Продать невостребованное имущество намного дороже, чем в других пунктах скупки; Мы точно знаем цену реализуемым Вами вещам и уважаем каждого своего заказчика.

почему к нам
обращаются?
Скупка Москва
Выкупаем за 5 минут
Ценим ваше личное время
Скупка Москва
Отличная цена
Даже лучше чем продавать через авито
Скупка Москва
Деньги сразу на руки
Выплатим всю сумму наличными
Скупка Москва
Гарантия сделки
Ваши данные не попадут никому
задать вопрос
в соц сетях
Скупка Москва
Позвони нам Мы рады каждому звонку и клиенту
Узнай цену за 1 минуту
+7 (968) 430-88-20
Рассчитать цену продажи сейчас
Избавляйтесь от ненужной техники
выгодно и с пользой
  • Вы быстро и безопасно избавляетесь от вещей, загромождающих квартиру или дом, которыми вы уже не пользуетесь
  • Они получают вторую жизнь, принося пользу, радость и счастье другим людям
  • Вы получаете огромную благодарность и щедрое денежное вознаграждение
  • Мы ценим каждого клиента. Вам не придется даже тратить время на поездки в наш офис, можете заниматься своими делами
  • По желанию клиентов наш специалист приезжает по указанному адресу
  • Мы сразу забираем товар и отдаем всю сумму наличными – все честно и прозрачно

У вас есть вещи, которыми вы не пользуетесь?

Сообщите нам и мы купим по самой выгодной цене!

    +7 (968) 430-88-20
   moskva@skypka.tv

Также нам можно
продать
Развернуть
Скупка Москва
Контроль и Качество скупки Прозрачная оценка, выгодные цены, выезд по адресу и полная конфиденциальность. Избавляйтесь от ненужной техники выгодно и с пользой.
Позвоните нам прямо сейчас и мы предложим самую лучшую цену.

Каким образом?

Все этапы будущей сделки по продаже и сдаче контролирует ваш личный менеджер, которого назначит начальник распределительного отдела нашего предприятия. Если понадобиться дополнительная детальная консультация, а также согласование цены после проведение оценки, мы обязательно все это предоставим в необходимом объеме.

отзывы о нашей скупке
от реальных людей
Скупка Москва
Мария17.12.2018
Потеряла айфон пол-года назад (скорее всего забыла его в такси), заблокировала и указала контактный номер телефона. Таксист отнес его ребятам в скупку, но скорее всего, не ожидал, что парни окажутся такими добросовестными и захотят вернуть телефон владельцу. До сих пор не верю в такую удачу, вернуть телефон спустя пол-года! Спасибо большое!)
Скупка Москва
Ухов К.03.07.2018
Искал куда можно дорого продать свой плазменный телевизор. Обошёл несколько скупок и только в одной мне предложили самую хорошую цену. Спасибо вам.
Скупка Москва
Константин В.12.06.2018
Искал выгодную скупку товаров в Москве, куда можно продать товарные остатки из магазина оптом. Открыл интернет - вбил запрос и нашел вот этот сайт. Благодарю, помогли, продал здесь
Посмотреть всеСкрытьОставить отзыв
Фото/видео
Контакты
г. Москва, Ленинградское шоссе д. 8/3 «Скупка»
Комиссионный магазин-Skupka

Режим работы:
Пн.-Пт: с 10.00 до 21.00
Сб: с 10.00 до 21.00
Ждем звонков: +7 (968) 430-88-20
Наш e-mail: moskva@skypka.tv

Написать
Что хотите продать?
Здравствуйте!
Что хотите продать ? Ответим на Все Вопросы!
Успешная оплата
Поздравляем! Ваша заявка на выкуп принята. Ожидайте ответа оператора или
Приезжайте сразу к нам в офис
Заказать звонок





    Узнайте стоимость онлайн
    Скупка Москва
    1. Указать название товара
    2. Состояние
    3. Год выпуска
    4. Цена покупки
    * Примерная цена выкупа за ваш товар

    * Оценка является приблизительной, точную сумму сможем назвать при осмотре

    Узнайте стоимость онлайн
    Укажите свои данные
    1. Ваше имя
    2. Ваш телефон
    3. Ваша почта
    4. Дополнения будут?